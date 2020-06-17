Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве: фото

Молодожены увидели памятный снимок и не могли поверить своим глазам

Влюбленные из Великобритании Хайди Паркер и Эд Севит перед свадьбой неожиданно узнали, что их первая встреча произошла не в университете, как они думали раньше, а на одном из турецких курортов в 1997 году, когда им было по шесть лет. Об этом пишет развлекательный портал Unilad.

Британцы "впервые" увиделась в Ньюкаслском университете, куда вступили с разницей в год. Однажды Эд нашел Хайди в Facebook и попросил ее помочь со стиральной машиной. Затем студенты увиделись еще раз на вечеринке – и с тех пор начали встречаться. В 2015-м году пара начала планировать свадьбу.

На одной из семейных встреч мать Хайди вспомнила об отдыхе на турецком курорте в 1997 году. Тогда Хайди нашла себе друга по имени Эд – они даже сделали совместный снимок на память. Когда фото увидел Севит, выяснилось, что это он.

Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography Хайди Паркер и Эд Севит отдыхали вместе в 1997 году. Они не знали об этом до свадьбы Фото: S6 Photography 1/7

"Я была в таком шоке. Эд также поражен... Мы не могли поверить в это", – вспоминает девушка. "Хоть я и не верю в чудеса, но эта история изменила мою жизнь", – сказал Эд.

После свадьбы молодожены еще раз посетили курорт в Турции, где они познакомились впервые.

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