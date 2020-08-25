Жених и невеста поженились после 20 дней виртуального общения, а затем встретились лично
Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса
45-летний немец Тимо Арнштадт после 20 дней виртуального общения заключил брак с 39-летней бразильянкой Синтией Араужо. Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса. Об этой удивительной истории рассказал телеканал Globo.
Свадебную церемонию, осуществляемую по видеозвонку, смотрели родственники жениха и невесты. Влюбленные поженились на расстоянии, поскольку ни один из них не мог прилететь к другому из-за пандемии коронавируса.
Друзья Тимо говорили ему, что он сошел с ума. Однако мужчина считает, что ему достаточно того, что он знает о Синтии. По его словам, он влюбился в нее за ее отношение, характер и красоту.
"В первый день, не зная друг друга, мы проговорили два часа", – вспоминает Синтия.
Молодожены впервые встретились в аэропорту бразильского Сан-Паулу спустя четыре дня после виртуальной свадьбы. Они сразу же обменялись кольцами.
Напомним, ранее мы писали о влюбленных Александре Клерн из Швеции и Камилле Йорда из Норвегии, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.
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Кроме этого, мы писали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.
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