Жених и невеста поженились после 20 дней виртуального общения, а затем встретились лично

Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса

45-летний немец Тимо Арнштадт после 20 дней виртуального общения заключил брак с 39-летней бразильянкой Синтией Араужо. Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса. Об этой удивительной истории рассказал телеканал Globo.

Свадебную церемонию, осуществляемую по видеозвонку, смотрели родственники жениха и невесты. Влюбленные поженились на расстоянии, поскольку ни один из них не мог прилететь к другому из-за пандемии коронавируса.

Друзья Тимо говорили ему, что он сошел с ума. Однако мужчина считает, что ему достаточно того, что он знает о Синтии. По его словам, он влюбился в нее за ее отношение, характер и красоту.

Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы Фото: istoe.com.br Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы Фото: istoe.com.br Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы Фото: istoe.com.br 1/3 Нажмите и перетащите

"В первый день, не зная друг друга, мы проговорили два часа", – вспоминает Синтия.

Молодожены впервые встретились в аэропорту бразильского Сан-Паулу спустя четыре дня после виртуальной свадьбы. Они сразу же обменялись кольцами.

Напомним, ранее мы писали о влюбленных Александре Клерн из Швеции и Камилле Йорда из Норвегии, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.

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Кроме этого, мы писали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

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