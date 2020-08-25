Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Жених и невеста поженились после 20 дней виртуального общения, а затем встретились лично

Сегодня, 12:39

Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса

45-летний немец Тимо Арнштадт после 20 дней виртуального общения заключил брак с 39-летней бразильянкой Синтией Араужо. Пара не могла встретиться из-за пандемии коронавируса. Об этой удивительной истории рассказал телеканал Globo.

Свадебную церемонию, осуществляемую по видеозвонку, смотрели родственники жениха и невесты. Влюбленные поженились на расстоянии, поскольку ни один из них не мог прилететь к другому из-за пандемии коронавируса.

Друзья Тимо говорили ему, что он сошел с ума. Однако мужчина считает, что ему достаточно того, что он знает о Синтии. По его словам, он влюбился в нее за ее отношение, характер и красоту.

Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы
Фото: istoe.com.br
Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы
Фото: istoe.com.br
Молодожены впервые встретились спустя четыре дня после виртуальной свадьбы
Фото: istoe.com.br
1/3
Нажмите и перетащите

"В первый день, не зная друг друга, мы проговорили два часа", – вспоминает Синтия.

Молодожены впервые встретились в аэропорту бразильского Сан-Паулу спустя четыре дня после виртуальной свадьбы. Они сразу же обменялись кольцами.

Читайте также:
Необычные маски для свадьбы во время COVID-19 высмеяли в Сети: фото

Напомним, ранее мы писали о влюбленных Александре Клерн из Швеции и Камилле Йорда из Норвегии, которые хотели сыграть свадьбу, но в их планы неожиданно вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Чтобы не отменять торжество, пара решила устроить праздник прямо на границе двух стран.

Смотрите видео: подборка самых странных курьезов на свадьбах

Кроме этого, мы писали о женщине, которая ради мести вышла замуж за родственника своего бывшего парня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем Первые фото шикарной свадьбы звезды сборной Украины по футболу и телеведущей в Киеве Жена Стинга показала свадебные фотографии: как музыкант выглядел 28 лет назад Владимир Остапчук женится: шоумен рассказал, как делал предложение своей девушке на яхте в Турции
свадьба курьез карантин коронавирус
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Хозяйка самых красивых ягодиц выставила напоказ формы
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Турецкая Кардашьян слишком сильно обтянула свои "шары"
Модель Олена Омович показала свої принади
Модель Олена Омович показала свої принади
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила
Дно выглядит красивее, чем Снежана Егорова — Приходько вспылила

Популярные статьи

Сегодня, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 20:15Food

Как приготовить зеленые помидоры на зиму: три простых рецепта

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

22 августаFood

Как приготовить домашнее вино из винограда

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Таємний роман заміжньої судді Х-Фактора розкрився
Таємний роман заміжньої судді Х-Фактора розкрився
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Дружина екс-динамівця Морозюка похвалилася своїми досягненнями
Богомолов снял видео с Собчак под душем
Богомолов снял видео с Собчак под душем
Каменских в роскошном ультра-бикини веселится на яхте
Каменских в роскошном ультра-бикини веселится на яхте
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Кароль не стесняется своего животика: новые фото звезды
Надежда Мейхер показала сразу несколько горячих образов
Надежда Мейхер показала сразу несколько горячих образов
Мисс Украина Леонила Гузь похвасталась фигурой в одной майке
Мисс Украина Леонила Гузь похвасталась фигурой в одной майке

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять