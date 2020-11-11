Жених и невеста сфотографировались перед свадьбой. Этот снимок оказался последним в их жизни

Влюбленные 28-летний Чандру и 20-летняя Шашикала упали в воду и погибли

В индийском штате Карнатака во время фотосессии перед свадьбой в реке утонули жених и невеста. Они организовали съемку в заброшенном городе на берегу реки Кавери и взяли в аренду две лодки. В какой-то момент влюбленные потеряли равновесие, упали в воду и погибли. Об этом сообщает издание The Times of India.

Отмечается, что несчастный случай произошел, как только лодка отплыла примерно на 30 метров от берега. Жених и невеста, 28-летний Чандру и 20-летняя Шашикала, попыталась сфотографироваться. Девушка была в босоножках на высоком каблуке, потеряла равновесие и упала в реку. Чандру пытался спасти возлюбленную, но в суматохе судно перевернулось, и жених тоже утонул.

28-летний Чандру и 20-летняя Шашикала утонули в реке Фото: Times of India

По информации СМИ, на борту находились и другие пассажиры, в том числе родственник жениха. Один мужчина смог уплыть к берегу, а другого – спасли люди, которые гуляли на берегу. Они немедленно обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители достали тела погибших из воды.

Напомним, на живописном пляже Treasure Island в городе Лагуна-Бич, штат Калифорния (США), огромная волна унесла молодоженов в океан.

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Кроме этого, влюбленные Чино и Кат Вафлор из Филиппин сыграли свадьбу, несмотря на извержение вулкана Тааль, расположенного в 60 километрах к югу от города Манилы, остров Лусон.

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