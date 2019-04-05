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Жених на свадьбе бросил невесту в грязь: видео

Возлюбленные обменялись брачными клятвами в кузове пикапа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:44
Жених на свадьбе положил невесту в грязь
Жених на свадьбе положил невесту в грязь
Фото: Depositphotos

В американском городе Пунта-Горда, штат Флорида, пара сыграла свадьбу в грязевом треке для гонок по бездорожью. Об этом сообщает WFTV.

Джереми и Ариэль Биддл решили сыграть свадьбу в духе реднеков — американской деревенщины, которая славится консерватизмом, ограниченностью и распущенностью. Жених явился на церемонию в джинсовом полукомбинезоне на голое тело, на невесте были только белое бикини и фата.

В присутствии священника они обменялись брачными клятвами в кузове пикапа. После поцелуя Джереми поднял Ариэль на руки, дотащил до трека и уложил в грязь, а затем улегся рядом с невестой под смех свидетелей.

После свадьбы молодожены объявили на краудфандинговом сервисе GoFundMe сбор средств на реднековский медовый месяц. Они хотят отправиться в Колорадо, чтобы кататься по Скалистым горам на внедорожнике. Для этого им нужно пять тысяч долларов. Пока им пожертвовали только 291 доллар.

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха. Кроме этого, мы сообщали, что состоялась "самая необычная свадьба в мире": в платье невесты на похоронах. Также мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото

Смотрите видео: в России сняли на видео неудачное похищение невесты

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