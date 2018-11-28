Жених после странного ритуала сбежал со свадьбы и попал в аварию

24-летний Ай Гуантао не выдержал пыток

Свадьба. Фото: pixabay

В Китае существует необычный свадебный ритуал: жениха на свадьбе бьют друзья и родственники со стороны невесты. Однако 24-летний Ай Гуантао не выдержал пыток и попытался сбежать. В результате молодой человек выскочил на проезжую часть и попал под колеса автомобиля, сообщает South China Morning Post.

Мужчина рассказывает, что в день свадьбы друзья собрались в доме невесты и принялись издеваться над ним. Они бросали в молодого человека яйца, обливали его пивом и чернилами, а затем привязали к фонарному столбу и стали бить бамбуковыми палками. Предполагалось, что это помогает создать праздничную атмосферу.

Не выдержав пыток, жених сбежал из дома невесты. Он перелез через ограду и выскочил на проезжую часть. Когда Гуантао оказался на шоссе, его сбил проезжавший автомобиль. Молодого человека доставили в больницу с переломом костей черепа и кровоизлиянием в мозг.

Гости церемонии бракосочетания, участвовавшие в издевательствах над женихом, признают, что в произошедшем есть их вина. Они собрали на лечение Гуантао деньги. Его родственники не стали привлекать их к ответственности.

Напомним, девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха.

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