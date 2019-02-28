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Жених приказал: девушка раздела бывшего парня, привязала к дереву и убежала

Невеста обокрала богатого бывшего жениха ради свадьбы с бедным возлюбленным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Невеста ограбила бывшего парня ради свадьбы с новым возлюбленным
Невеста ограбила бывшего парня ради свадьбы с новым возлюбленным
Фото: Pixabay

Китаянка по фамилии Чжоу из провинции Чжэцзян ограбила бывшего возлюбленного, чтобы заплатить за свадьбу с нынешним молодым человеком. Об этом сообщает информационный портал World of buzz.

Девушка пришла в гости к парню, с которым ранее рассталась, и соврала ему, что снова хочет быть вместе с ним. Все еще влюбленный в нее 43-летний поклонник был очень рад и отправился с ней по магазинам, прихватив с собой десять тысяч юаней (40,2 тысячи гривен) наличными.

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После посещения торгового центра они пошли в парк, где 31-летняя Чжоу предложила мужчине пойти к холмам, найти уединенное место и "заняться кое-чем потрясающим". Доверчивый поклонник согласился, и Чжоу попросила его раздеться, а затем позволить привязать себя к дереву. Когда тот исполнил просьбы девушки, та забрала его одежду, мобильный телефон и бумажник и убежала.

Китайцу удалось освободиться лишь спустя два часа. Он зашел домой, чтобы одеться, а затем пришел в полицейский участок и написал на Чжоу заявление.

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Через некоторое время полицейские арестовали Чжоу, уже успевшую потратить все деньги. На допросе та призналась, что она и ее нынешний парень потеряли работу, и у них не было даже 100 юаней для оплаты аренды за комнату. Владелец жилья грозил их выселить, и молодой человек Чжоу пообещал ей, что если она достанет деньги, то он женится на ней. Девушка очень обрадовалась и решилась украсть деньги "на свадьбу".

Напомним, девушка неожиданно отказалась от свадьбы и сбежала: появилось видео. Кроме этого, мы писали, что 27-летний парень женился на любимой за два дня до смерти

Смотрите видео: свадебный переполох - свадьба по-французски

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