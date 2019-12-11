Жених стал вдовцом спустя четыре месяца после свадьбы: "Врач прописал ей парацетамол"

Женщина болела энцефалитом – воспалением головного мозга, развивающимся на фоне инфекции

Муж похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: Jeremy Wong Weddings / Unsplash

29-летний Майкл Херц из британского графства Чешир потерял свою жену спустя четыре месяца после свадьбы из-за энцефалита. Все началось с того, что женщина пожаловалась на высокую температуру и острую головную боль, сообщает Daily Mail.

Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise Британец похоронил жену вскоре после свадьбы Фото: thedigitalwise 1/6

Перед Рождеством в 2018 году супруга британца по имени Сайма внезапно заболела. Женщина по дороге с работы зашла к терапевту, который диагностировал у нее вирус и прописал парацетамол. Однако препарат ей не помог. Все выходные она пролежала дома, пытаясь вылечиться. К понедельнику состояние больной ухудшилось, и ее госпитализировали.

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Медики провели повторное обследование, которое и выявило, что у Саймы энцефалит – воспаление головного мозга, развившееся на фоне инфекции. Ее поместили в отделение интенсивной терапии и провели ряд анализов. Состояние Саймы оценивали как критическое. Спустя пять дней врачи сообщили Майклу, что у его супруги отказывает сердце, и единственное, что удерживает ее в живых – аппарат жизнеобеспечения.

17 декабря женщина умерла. На следующий день Майкл устроил похороны и одел покойную жену в свадебное платье. "Она всегда мечтала снова его надеть. Я исполнил мечту Саймы", – сказал он.

Напомним, жених ушел из жизни после четырех дней брака. Ранее "Сегодня" также писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии.

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