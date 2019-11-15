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Жених ушел из жизни после четырех дней брака

Мужчину отключили от автоматов жизнеобеспечения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:18
Мужчина из Великобритании умер после четырех дней брака
Мужчина из Великобритании умер после четырех дней брака
Фото: Pixabay

35-летняя Тина Симмонс из Великобритании решила провести свадебную церемонию в больнице у постели жениха – 38-летнего Мартина Симмонса, находившегося в коме, за четыре дня до его отключения от автоматов жизнеобеспечения. Она заявила, что обещала возлюбленному выйти за него замуж и не могла нарушить слово, пишет издание Daily Mail.

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"Это был идеальный день. Лучший друг Мартина зачитал клятвы от его имени, а мой сын Томми надел кольцо мне на палец. Той ночью я легла на кровать с Мартином, час обнимала его и немного поспала вместе с ним под тихую музыку, которую включила медсестра", – рассказала женщина, отметив, что они с Мартином были влюблены друг в друга с детства.

Жених умер после четырех дней брака
Жених умер после четырех дней брака
Фото: SWNS

Как пишут авторы издания, 38-летнего Мартина Симмонса затянуло в контейнер на заводе, где он работал. Трагический инцидент произошел 20 февраля 2019 года. Коллеги не успели вовремя выключить аппарат, и мужчина лишился конечности, повредил плечо, шею и мозг. Мужчину госпитализировали, врачи до последнего боролись за его жизнь, но в какой-то момент признали, что не смогут спасти его.

Ранее "Сегодня" писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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