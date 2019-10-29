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Жених ушел из жизни после семи часов брака

В США для больного пациента устроили свадьбу за несколько часов до смерти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:11
Британец женился за несколько часов до смерти
Британец женился за несколько часов до смерти
Фото: Pixabay

В больнице английского города Нортхемптон для больного пациента устроили свадьбу за несколько часов до смерти. У 33-летнего Гэри Смарта обнаружили рак легких в последней стадии. Он страдал от болей в грудной клетке, терял вес и плохо спал. Врачи пророчили, что жить ему осталось всего несколько дней, пишет Daily Mail.

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Мужчина хотел уйти из жизни женатым человеком, поэтому церемонию бракосочетания устроили прямо в больничной палате. Возле умирающего собрались его родственники и друзья, и священник объявил Гэри и его невесту, 31-летнюю Лауру, мужем и женой.

Гэри Смарта и его возлюбленная
Гэри Смарта и его возлюбленная
Фото: SWNS

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"Он сумел произнести свадебную клятву, надел мне на палец кольцо и поцеловал меня, – рассказывает Лаура. – Я легла рядом, и мы посмотрели "Форсаж 8", потому что он увлекался машинами". Через семь часов после свадьбы мужчина умер.

Ранее "Сегодня" писали о 49-летнем Крисе Мэллоне из шотландской области Западный Лотиан, который забыл о свадьбе со своей возлюбленной после церемонии. Кроме этого, мы рассказывали, как потенциальный жених испугался свадьбы и попал на видео.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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