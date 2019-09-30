Поженились в 19 и 60 лет: российская свадьба "подняла на уши" интернет

Церемония попала в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух "номинациях"

Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда Фото: Depositphotos

В дагестанском городе Дербент (РФ) одновременно сочетались браком 30 пар. Молодожены представляли 16 основных национальностей. Самым молодым супругам исполнилось 19 лет, а самая пожилая пара отпраздновала на торжестве бриллиантовый юбилей – 60 лет совместной жизни. На торжестве присутствовали более 10 тысяч гостей.

Церемония установила сразу два мировых рекорда: самая многонациональная свадьба и свадьба с самым большим количеством гостей. Оба достижения были занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает газета "Дербентские новости".

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Семьи женихов и невест в национальных одеждах продемонстрировали один из главных дагестанских свадебных обрядов: женщины несли в руках зеркала на подставке с красной ленточкой. Этот предмет издревле считается оберегом дагестанской невесты в новом доме. Родственники также поднесли новобрачным символы семейного очага, благополучия и уюта – подносы со сладостями, кувшины со сладкой водой, различные кушанья.

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Свадебная церемония продлилась несколько часов и завершилась яркий фейерверком.

Ранее "Сегодня" писали, как 96-летний ветеран Второй мировой сыграл свадьбу с мужчиной. Кроме этого, мы рассказывали о невесте, которая бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта.

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