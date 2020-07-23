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Женщина 64 года не стригла и не мыла волосы: как она выглядит сейчас, фото

Сегодня, 09:29

Несмотря на преклонный возраст, волосы жительницы Вьетнама отрастают ежегодно на 10 см

83-летняя Нгуйен Тхи Динх из вьетнамской провинции Бен-Тре 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем, отрастив таким образом шестиметровый "дред". Об этом сообщает издание Malayalam Asiavillenews.

В 19 лет Нгуйен беспокоили сильные головные боли. Родители водили ее к специалистам, но даже после прописанного лечения симптомы не прекратились. Тогда женщина решила, что у нее болит голова из-за стрижек и мытья волос с шампунем.

"С тех пор я перестала стричь волосы: когда они снова начали отрастать, мне стало легче. К тому же у меня снова начала болеть голова, когда я мыла волосы. Поэтому я больше не делала этого", – рассказывает она.

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По словам женщины, несмотря на преклонный возраст, ее волосы отрастают ежегодно на 10 см. Сейчас их длина достигает шести метров.

"Мне уже много лет, и волосы на моей голове седые. Но поскольку я давно их не мыла, большая часть – до сих пор коричневая. Это напоминает мне о молодости", – рассказывает жительница Вьетнама.

83-летняя Нгуйен Тхи Динх 64 года не стригла и не мыла волосы
Фото: malayalam.asiavillenews.com
83-летняя Нгуйен Тхи Динх 64 года не стригла и не мыла волосы
Фото: malayalam.asiavillenews.com
83-летняя Нгуйен Тхи Динх 64 года не стригла и не мыла волосы
Фото: malayalam.asiavillenews.com
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В 1990 году Нгуен Тхи Динь попросила разрешения переехать в буддийский храм Хюэ-Фуок, где она живет до сих пор. Она стала вегетарианкой и начала читать буддийские мантры.

Смотрите видео: одесситка отрастила косу длиной почти два метра

Напомним, ранее мы рассказывали об одесситке Алене Кравченко, которую еще называют живой Рапунцель. Женщина прославилась благодаря своим двухметровым волосам, которые отращивает с пятилетнего возраста.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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