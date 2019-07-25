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Женщина бессознательно выносила восьмого ребенка

Жительница Великобритании узнала, что ждет ребенка, только на последнем месяце беременности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:05
Женщина приняла беременность за камни в почках
Женщина приняла беременность за камни в почках
Фото: Depositphotos

Многодетная мать Сэффрон Сноу из британского графства Глостершир приняла беременность за болезнь почек и неожиданно родила. Об этом она рассказала журналистам таблоида Daily Mail.

По словам женщины, в 2017 году она почувствовала острые боли в области живота и спины и вызвала скорую помощь. Британка была убеждена, что у нее камни в почках. После того, как медсестра обследовала 33-летнюю Сноу, обнаружилось, что пациентка находится на последнем месяце беременности. Женщину отвезли в больницу, где она благополучно родила восьмого ребенка и назвала его Артуром.

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Сэффрон Сноу утверждает, что за последние месяцы она три раза обследовала почки у врача, однако доктор не выявил у нее беременности. "Врачи спросили, не беременна ли я, – вспоминает британка. – Я им объяснила, что у меня уже полтора года стоит внутриматочная спираль". Женщина добавила, что ее младшие дети рады, что семья пополнилась еще одним ребенком.

Напомним, студентка узнала про беременность на четвертый день после родов. Ранее мы также писали, что в Украине впервые родилась пятерня.

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