Женщина благодаря необычной диете похудела и стала красоткой: фото

Трейси Арнольд утверждает, что ей не пришлось отказываться от любимых блюд

Трейси Арнольд из Великобритании сумела похудеть вдвое Фото: Depositphotos

146-килограммовая Трейси Арнольд из английского города Колчестер, графство Эссекс, присоединилась к группе по похудению и за полтора года похудела вдвое: женщина изменила свои пищевые привычки, а также начала заниматься спортом. Она регулярно ходила на плавание, каталась на велосипеде и посещала тренажерный зал. Об этом сообщает местная газета The East Anglian Daily Time.

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"Многие думают, что похудение – это голод, сплошные салаты или судорожный подсчет калорий всего, что вы едите, – рассказывает 48-летняя британка. – Я люблю вкусно поесть и никогда не чувствовала, будто меня посадили на диету".

Трейси Арнольд утверждает, что ей не пришлось отказываться от любимых блюд. Она нашла способ готовить их, используя полезные для здоровья ингредиенты.

Трейси Арнольд Фото: Slimming World

"Я по-прежнему лакомлюсь моими любимыми бургерами и чипсами, – подчеркивает женщина. – Но я научилась вносить небольшие изменения в рецепт. Например, использую нежирное мясо и низкокалорийное масло. Благодаря изменению образа жизни я стала более здоровой, счастливой и уверенной в себе. А еще у меня появилось так много единомышленников. Не знаю, что бы я делала без их поддержки", – заключила Арнольд.

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