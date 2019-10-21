Женщина быстро похудела на 25 кг благодаря iPhone: невероятные фото

Канадка начала тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания

Женщина рассказала, как похудеть благодаря iPhone Фото: Depositphotos

73-летняя пенсионерка по имени Джоан Макдональд из канадской провинции Онтарио смогла быстро похудеть без вреда для здоровья на 25 килограммов. Женщина утверждает, что сбросила лишний вес благодаря iPhone, пишет таблоид Daily Mirror.

Джоан Макдональд начала поправляться, когда у нее с супругом был напряженный период в отношениях. Наряду с ожирением у нее появились проблемы со здоровьем. Женщина страдала от повышенного уровня холестерина, давления и прогрессирующего артрита.

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Ее 48-летняя дочь Мишель предложила матери присоединиться к ежегодной программе по трансформации тела. "Я очень переживала, потому что вся информация была в режиме онлайн, – вспоминает Джоан. – Мне пришлось купить iPhone и разбираться во всех приложениях. Иногда я не могла что-то понять и плакала. Я готова была все бросить, но, к счастью, я чертовски упрямая".

Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan Джоан Макдональд похудела на 25 кг Фото: instagram.com/trainwithjoan 1/7

В 2017 году канадка начала тренироваться четыре раза в неделю и полностью изменила свой рацион питания. Мишель создала матери аккаунт в Instagram, где она могла делиться своими результатами. В результате Джоан похудела на 25 килограммов и отказалась от всех медикаментов.

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