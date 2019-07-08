Женщина из-за кота застряла на дереве: видео инцидента

На обнародованном ролике показано, как спасатели пытаются помочь жительнице Уфы

В России кот загнал хозяйку на дерево Фото: Pixabay

Управление гражданской защиты Уфы (Россия) сообщило о курьезном инциденте, который произошел в субботу, 6 июля, в Башкирии: женщина попыталась снять с дерева своего кота и застряла там сама. Видеозаписью спасательной операции заинтересовался портал Bash.News.

На обнародованном в интернете видео показано, как спасатели пытаются снять жительницу Уфы и кота с дерева с помощью альпинистского снаряжения. Пока один из специалистов поднимался по раскладной лестнице, второй его подстраховывал. Сначала с ветки сняли хозяйку, а потом и ее питомца, пытавшегося забраться все выше. Когда кот попал в руки женщины, она назвала его главным виновником торжества.

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Ранее мы рассказывали, как кот-таксист вместе с хозяином приехал в Киев. Владелец питомца рассказывает, что специально искал кота, чтобы возить его с собой автомобиле – для уюта. Кроме того, мы писали о говорящей кошке, которая "взорвала" сеть. За два дня курьезный ролик собрал больше 400 тысяч просмотров.

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