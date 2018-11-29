Женщина из-за ошибки продавца обеспечила себя на всю жизнь

Американка планирует купить машину своей мечты

Американка выиграла в лотерею огромный куш. Фото: pixabay

Американка Зеринея Кармайкл сорвала крупный куш в лотерее благодаря ошибке продавца, сообщает UPI.

Зеринея заехала на заправку в воскресенье, 25 ноября. Пока она платила за бензин, она решила купить билет мгновенной лотереи. Вместо него продавец протянул билет другой мгновенной лотереи, под другим названием.

"Обычно я в таких ситуациях прошу заменить товар на то, что я попросила. Но что-то мне подсказало оставить этот билет у себя", – рассказала американка.

Кармайкл села в машину и стерла защитный слой монетой. "Сначала я подумала, что выиграла всего семь долларов. Но я продолжила тереть и увидела еще две семерки, а потом еще две. Я была в шоке, когда осознала, сколько выиграла. Очень рада, что продавец ошибся", – призналась женщина.

Сумма выигрыша составила 277 777 долларов , однако после уплаты налогов у Кармайкл осталось всего 195 837 долларов. Она планирует купить на них машину своей мечты.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, Уол сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Мы также писали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.

А 46-летняя украинка Оксана Захарова из Нью-Джерси практически "по ошибке" выиграла в лотерею пять миллионов долларов.