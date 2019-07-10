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Женщина из-за врачебной ошибки родила чужих детей

После ЭКО у азиатки родились сыновья европейской внешности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:19
В США женщина родила чужих детей
В США женщина родила чужих детей
Фото: Pixabay

Азиатская пара из Нью-Йорка, которая пыталась завести ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения, родила двух мальчиков, биологическими родителями которых оказались другие люди. Пострадавшие подали иск на клинику CHA Fertility Center в Калифорнии, сообщает New York Рost. 

Как сообщает издание, пара поженилась в 2012 году и никак не могла завести детей, поэтому обратилась в клинику репродуктологии. В августе 2018 года женщине подсадили два эмбриона. Известно, что зародыши были женского пола, о чем перед операцией врачи уведомили клиентов.

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30 марта 2019 года женщина родила в Нью-Йорке двух мальчиков, которые имели не азиатскую внешность. Генетические тесты подтвердили, что новорожденные не связаны с родителями. Тестирование также показало, что дети не были генетически связаны даже друг с другом.

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В судебном иске говорится, что муж с женой потратили 100 тыс. долларов на оплату врачей, медикаменты, лабораторные и транспортные расходы. При этом получили сильную эмоциональную травму. Пара не знает, что случилось с двумя эмбрионами, которые должны были быть имплантированы в матку пострадавшей женщины.

Ранее "Сегодня" писали о 18-летней студентке из Великобритании, которая узнала про беременность только во время схваток. Также мы рассказывали, как женщина из немецкого города Кельн родила близнецов с разницей в 97 дней.

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