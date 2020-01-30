Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Женщина на машине без номеров два часа объясняла патрульному, почему она не виновна: видео

За несколько дней этот ролик собрал больше 161 тыс. просмотров на YouTube

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:17
Россиянка два часа объясняла патрульному, что она не нарушала ПДД
Россиянка два часа объясняла патрульному, что она не нарушала ПДД
Фото: Depositphotos

Вирусным в интернете стало видео с гражданкой РФ, которая два часа объясняла сотруднику дорожно-патрульной службы, почему на ее машине нет номеров. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале "Живые души! Белый город".

Видео: Живые души! Белый город

На обнародованных в интернете кадрах показано, как патрульный останавливает автомобиль, за рулем которого сидит женщина. Ее пассажир снимает происходящее с заднего сидения авто. Россиянка, которая представилась Ингой Род, сразу начала кричать на полицейского, который сообщил ей, что остановил машину из-за отсутствия номеров.

Смотрите видео: почему украинские водители настолько часто попадают в ДТП

Читайте также:
"Слишком красивая для тюрьмы" женщина чудом избежала наказания

Женщина попросила правоохранителя позвонить начальнику и спросить у него, кто такая Инга Род. Также россиянка отметила, что она не подчиняется законам.

За несколько дней этот ролик собрал больше 161 тыс. просмотров на YouTube. Авторы канала отключили возможность прокомментировать происходящее на видео.

Напомним, превышающий скорость мужчина удивил полицейского отговоркой: "Изменял супруге". Кроме этого, "Сегодня" писали, как офицер полиции помог нарушителю завязать галстук.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве задержали липовых полицейских Превышающий скорость мужчина удивил полицейского отговоркой: "Изменял супруге" "Слишком красивая для тюрьмы" женщина чудом избежала наказания
Россия курьез скандал правонарушение патрульный
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Имена женщин, которые становятся плохими женами
Имена женщин, которые становятся плохими женами
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Треугольники из лаваша с начинкой на завтрак
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Картофельная запеканка с грибами в духовке
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

Вчера, 20:16Events

Гороскоп на 30 января для всех знаков зодиака: придется переждать сложный период

Вчера, 18:26Шоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

Вчера, 17:14Шоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:23Психология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

Вчера, 13:38Техно

Яркая звезда неба готовится взорваться

Вчера, 13:06Шоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

Вчера, 11:23Шоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

Вчера, 09:38Fun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня: у Овнов много работы, а у Тельцов назревает конфликт

28 январяFood

Как испечь простой лимонный пирог в духовке

28 январяТехно

Grand Theft Auto V раскритикована профессиональным вором: видео

27 январяШоу-бизнес

Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

Новости партнеров

Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Заварные блины с дырочками на кипятке и молоке
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики назвал орехи, которые нельзя есть
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики сказали, чего ни в коем случае нельзя делать после еды
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Медики назвали симптомы рака спинного мозга
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Мы в опасности: чем нам грозит неправильный режим сна
Мы в опасности: чем нам грозит неправильный режим сна