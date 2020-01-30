Женщина на машине без номеров два часа объясняла патрульному, почему она не виновна: видео

За несколько дней этот ролик собрал больше 161 тыс. просмотров на YouTube

Россиянка два часа объясняла патрульному, что она не нарушала ПДД Фото: Depositphotos

Вирусным в интернете стало видео с гражданкой РФ, которая два часа объясняла сотруднику дорожно-патрульной службы, почему на ее машине нет номеров. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале "Живые души! Белый город".

Видео: Живые души! Белый город

На обнародованных в интернете кадрах показано, как патрульный останавливает автомобиль, за рулем которого сидит женщина. Ее пассажир снимает происходящее с заднего сидения авто. Россиянка, которая представилась Ингой Род, сразу начала кричать на полицейского, который сообщил ей, что остановил машину из-за отсутствия номеров.

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Женщина попросила правоохранителя позвонить начальнику и спросить у него, кто такая Инга Род. Также россиянка отметила, что она не подчиняется законам.

За несколько дней этот ролик собрал больше 161 тыс. просмотров на YouTube. Авторы канала отключили возможность прокомментировать происходящее на видео.

Напомним, превышающий скорость мужчина удивил полицейского отговоркой: "Изменял супруге". Кроме этого, "Сегодня" писали, как офицер полиции помог нарушителю завязать галстук.

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