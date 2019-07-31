Женщина напугала сеть снимком гигантского паука

Юзеры в большинстве своем отреагировали на публикацию шутками

Паук гигантских размеров шокировал жительницу Австралии Фото: Pixabay

Огромный паук из семейства Sparassidae залез в жилище к жительнице австралийского города Таунсвилл (штат Квинсленд) и напугал ее до смерти. Фотографию женщина опубликовала в Facebook, сообщает издание Daily Mail.

"Кто-нибудь может убрать этого монстра из моего дома?" – написала Лари Кларк, сопроводив пост двумя снимками паука. Женщина призналась, что пыталась заточить непрошеного гостя в контейнер, однако паук, который был размером с ее ладонь, не поместился в тару.

Смотрите видео: квартиру американки заполонили пауки

Юзеры в большинстве своем отреагировали на публикацию шутками. "Тебе остается только сжечь дом", – смеялись одни. "Подожги его", – советовали другие. Некоторые комментаторы иронично отметили, что паук должен платить за проживание в ее доме.

Читайте также: Пенсионерка купила в магазине виноград с ядовитым пауком

Представители семейства Sparassidae – это крупные и активные неядовитые пауки, обитающие в Австралии. Они выполняют полезную функцию в домах, уничтожая других насекомых. Особи этого семейства не опасны для человека.

Паук гигантских размеров шокировал жительницу Австралии Фото: Facebook

Напомним, сотрудники таможни Филиппин обнаружили весьма неожиданную контрабанду – в страну пытались ввезти сотни ядовитых пауков. Членистоногих скрывали в подарочных коробках с печеньем и овсянкой из Польши. Кроме этого, мы рассказывали, как пауки оплели паутиной пляж в Греции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram