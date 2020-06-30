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Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото

Сегодня, 05:55

Находка считается самой крупной за 2020-й год, говорят эксперты

56-летняя Беатрис Уоткинс из американского штата Арканзас во время прогулки с внучками в парке обнаружила на земле алмаз весом 2,23 карата. Женщина пока не решила, как распорядится драгоценным камнем, но планирует оставить его в наследство детям и внукам. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте парка "Алмазный кратер".

Сотрудники "Алмазного кратера" подчеркнули, что найденный Уоткинс алмаз на данный момент считается самой крупной находкой за 2020-й год. Фотографию драгоценности опубликовало в своем Twitter-аккаунте издание KATV News.

"Я заметила блеск, но даже не предполагала, что это может быть алмаз. Моя дочь посмотрела похожие камни в интернете и предположила, что это пирит", – рассказывает Беатрис.

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Уоткинс после прогулки зашла в специальный центр, чтобы зарегистрировать находку. Эксперты подтвердило, что это – настоящий алмаз. "Я так обрадовалась, просто не могла в это поверить. Да я до сих пор не могу в это поверить", – делится впечатлениями американка.

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Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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