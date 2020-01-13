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Женщина нашла в бананах из супермаркета жуткий "сюрприз": фото

Жительнице Великобритании пришлось срочно съехать из дома

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Жительница Великобритании купила бананы с пауками
Жительница Великобритании купила бананы с пауками
Фото: Unsplash

21-летняя Холли Крэй из Великобритании заказала бананы в местном супермаркете и была вынуждена вместе со своими двумя маленькими детьми срочно съехать из дома. По словам британки, во фруктах был "жуткий сюрприз" – множество пауков. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Holly Cray / FB

После появления пауков Крэй сразу же отвезла своих детей – четырехлетнего и пятимесячного – в отель и вызвала службу по борьбе с вредителями.

Смотрите видео: квартиру американки заполонили пауки

В сети супермаркетов Asda заверили, что тропические пауки не смогли бы выжить в бананах, продающихся в Великобритании, из-за неподходящего климата.

Холли Крэй
Фото: Holly Cray / FB

"Мы продаем около одного миллиарда бананов в год, и каждый из них моем, опрыскиваем и вручную проверяем на качество перед отправкой в Великобританию", – заявили представители компании.

Напомним, на Мадагаскаре нашли пауков Caerostris darwini, способных плести многометровые "мосты" из паутины. Кроме этого, мы рассказывали, как попытка мужчины убить паука закончилась вызовом полиции.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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