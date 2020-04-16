Женщина неожиданно нашла в саду древнее сокровище: фото

Жительница Великобритании нашла клад на своем садовом участке

48-летняя Аманда Джонстон из британского города Портсмут, графство Гэмпшир, во время карантина из-за пандемии коронавируса решила прогуляться со своим 11-летним сыном Джорджем по садовому участку. Женщина предложила взять с собой металлоискатель. Как оказалось, не зря. Британка неожиданно нашла ценную реликвию – монету, изготовленную 500 лет назад. Об этом сообщает издание Mirror.

Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive

"При поиске сокровищ я использовала не только металлоискатель сына, но и небольшой мастерок. Не верится, что я нашла монету. Находка достаточно тонкая, но я сразу поняла, что она представляет большую ценность", – рассказала Джонстон. Женщина призналась, что хотела бы сохранить реликвию, но, скорее всего, в будущем продаст ее.

Как выяснилось, обнаруженная золотая монета отчеканена при правлении Генриха VII. Она находилась в обращении с 1464 года – на протяжении 200 лет. Ее номинал – шесть шиллингов и восемь пенсов. Вес – 22 карата.

Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive Аманда Джонстон нашла золотую монету Фото: pictureexclusive 1/6

По закону, кладоискатель не обязан регистрировать находку, если она состоит из одной монеты.

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Напомним, ранее 64-летний Говард Кирби из американского штата Мичиган нашел тайник с деньгами в подержанном пуфе, который купил вместе с диваном за 70 долларов. Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

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