Женщина неожиданно получила "письмо из прошлого"

Жительница США Тина Грин-Аллера получила ответ на послание, которое она написала в 11 лет

Американка получила ответ на детское письмо в бутылке Фото: Depositphotos

Американка Тина Грин-Аллера из штата Мичиган (США) получила ответ на письмо, которое она написала в 11-летнем возрасте и, спрятав в бутылке, выбросила в воду. Об этом сообщает сайт UPI.

Женщина рассказывает, что 45 лет назад (29 августа 1974 года) она посещала своих бабушку и дедушку в городе Олд Мишен. Там девочка написала письмо, положила его в бутылку и бросила в озеро Мичиган. Вскоре Тина забыла о послании.

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Недавно Грин-Аллера получила в Facebook сообщение от незнакомца. Оказалось, что мужчина по имени Эрик Амон нашел бутылку с письмом, когда занимался строительными работами на маяке. По словам американки, эта новость приятно удивила ее и заставила вспомнить о днях, проведенных с близкими родственниками.

Тина Грин-Аллера получила ответ на письмо, написанное в 11 лет Фото: Channel 7

Грин-Аллера и Амон считают себя друзьями и планируют встретиться для записи совместного подкаста об этой истории. "Мы оба были так взволнованы. Такое ощущение, будто я знаю его всю свою жизнь. Мы стали приятелями", – призналась женщина.

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Напомним, в январе 2018 года жительница Австралии Тоня Иллман рассказала удивительную историю: она нашла на пляже бутылку с посланием, брошенную в море 132 года назад. Также "Сегодня" писали о том, что в Австралии океан вынес на сушу бутылку с тайным посланием внутри.

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