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Журналистка отказалась от мытья головы и показала неожиданный результат: фото

Сегодня, 13:43

Шивон Оконнор устроила эксперимент, который стал частью движения "No poo"

Журналистка Шивон Оконнор на собственном примере показала, что будет, если не мыть волосы целый месяц. Она устроила эксперимент, который стал частью популярного в Сети движения "No poo" – его последователи не моют волосы неделями и призывают других меньше пользоваться гигиеническими средствами на химической основе. О результатах эксперимента девушка рассказала изданию The Sun.

По словам Оконнор, на третий день отказа от мытья головы корни ее волос стали немного блестеть от жира, а на пятый – их пришлось собрать в хвост.

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"Дерматолог Эмма Коулман предупредила меня, что выделение сальных желез сделают мои волосы более жирными на несколько дней, – рассказывает героиня материала. – Я очень чешусь. Кожа моей головы восстанавливается из-за выработки натуральных масел".

В финале эксперимента Шивон заметила, что ее волосы выглядят здоровыми, но появилось высыпание на лбу. Она заключила, что рада наконец помыть волосы.

Журналистка Шивон Оконнор месяц не мыла волосы. Фото "до" и "после"
Журналистка Шивон Оконнор месяц не мыла волосы. Фото "до" и "после"
Фото: Siobhan O’Connor | Facebook

"Шампуни вымывают необходимые для волосяных фолликул питательные вещества, такие как магний и цинк. При этом длительный отказ от мытья головы также может привести к скоплению жира и грязи, что блокирует поры и препятствует росту волос", – утверждает дерматолог Эмма Коулман.

Ранее "Сегодня" писали о 83-летней женщине из вьетнамской провинции Бен-Тре, которая 64 года не стригла волосы и ни разу не мыла их с шампунем.

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Кроме этого, мы писали о 28-летней Рэйчал де Ронд из Нидерландов, которая решила провести интересный эксперимент и на три года заменила шампунь уксусом и дождевой водой.

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Источник: Siobhan O’Connor | Facebook
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