Женщина переименовала сына после опечатки в татуировке

Шведка вернулась в салон, однако мастер рассмеялся и сказал, что не сможет ничего исправить

Татуировки бывают коварными. Фото: pixabay

Женщина отправилась в ближайший тату-салон и попросила мастера набить на ее руке имена ее детей: Новы и Кевина. Она согласовала с татуировщиком дизайн изображения и после процедуры вернулась домой, где обнаружила, что Кевин на ее руке превратился в Келвина. Когда 30-летняя Санстрём обнаружила ошибку, она разрыдалась. "Мое сердце остановилось, и мне казалось, что я вот-вот лишусь чувств", — призналась она.

Шведка вернулась в салон, однако мастер рассмеялся и сказал, что не сможет ничего исправить, а Санстрём стоило внимательнее изучить эскиз. Тем не менее он согласился выплатить ей компенсацию и дал ей контакты клиники по удалению татуировок. Однако когда женщина увидела, сколько процедур ей предстоит перенести, чтобы полностью удалить татуировку, вместе со своим мужем она приняла решение переименовать сына в Келвина.

Санстрём объяснила, что ей просто очень понравилось новое имя. "Я никогда не слышала имя Келвин и не знаю никого, кто бы так назвал своего ребенка. Я немного подумала, поняла, что имя уникально и явно лучше, чем Кевин", — объяснила она свое решение.

Недавно у пары родилась еще одна дочь по имени Фрея. Мать собирается сделать татуировку и с ее именем, но на этот раз планирует внимательно изучить эскиз рисунка.

О том, чем опасны татуировки, смотрите на видео ниже: