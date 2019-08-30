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Женщина по ошибке провела в тюрьме 35 лет и стала миллионершей

Власти США приняли решение выплатить американке денежную компенсацию в три миллиона долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме Фото: THE RENO GAZETTE-JOURNAL
Невиновная женщина отсидела 35 лет в тюрьме
Фото: THE RENO GAZETTE-JOURNAL

29-летняя жительница американского штата Невада Кэти Вудс по ошибке провела в тюрьме 35 лет. Женщину в 1980 году приговорили к лишению свободы за убийство 19-летней студентки Мишель Митчелл, которое она не совершала. Теперь Вудс обещают выплатить миллионную компенсацию, пишет Daily Mail.

Сообщается, что в 2015 году обнаруженный на месте преступления окурок подвергли ДНК-экспертизе и выявили имя настоящего убийцы Мишель Митчелл. Им оказался Родни Холбауэр, подозреваемый в изнасиловании и убийстве еще пяти женщин. В 2018 году его приговорили к пожизненному заключению за убийства 17-летней Полы Бакстер и 18-летней Вероники Кашо.

Смотрите видео: американце провел 17 лет в тюрьме за преступление, которое совершил двойником

В 1976 году Кэти Вудс работала в баре в городе Рино, где была убита Митчелл. Обвинения в убийстве строились на признании сотрудника психиатрической больницы, куда она позднее попала. По мнению адвоката Мейзи Пасич, Вудс лгала, чтобы ее перевели в отдельную палату. "Ей ответили, что она недостаточно опасна для окружающих, чтобы претендовать на отдельную палату, – объясняет она. – Тогда она стала утверждать, что убила женщину в Рино". Сама Вудс говорит, что не помнит этого.

27 августа текущего года было принято решение выплатить американке денежную компенсацию в три миллиона долларов. "Никакие деньги не смогут восполнить то, что пришлось пережить Вудс, – говорит ее адвокат Элизабет Ван. – Но с помощью них мы, как минимум, сможем обеспечить должную заботу о ней".

Ранее "Сегодня" писали о подобной истории: американцу Крейгу Коули, который по несправедливому приговору просидел в тюрьме 39 лет, выплатили 21 миллион долларов в качестве компенсации. Кроме этого, мы рассказывали, как в США грабитель по ошибке вышел из тюрьмы на 90 лет раньше положенного.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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