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Женщина похудела на 14 кг, отказавшись всего лишь от одного продукта: фото

Эксперты разработали для 56-летней жительницы Великобритании специальную диету

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Женщина похудела, отказавшись от шоколада
Женщина похудела, отказавшись от шоколада
Фото: Depositphotos

56-летняя британка по имени Шерил Андерсон благодаря отказу от шоколада всего за 20 недель смогла без вреда для здоровья похудеть на 14 килограммов. До этого женщина, занимавшая руководящую должность в одном из лондонских инвестиционных банков, каждый день объедалась сладким.

Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
Шерил Андерсон похудела на 14 кг
Фото: SWNS
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"У меня был полный гардероб одежды, которую я с трудом натягивала на себя, – рассказывает Шерил в интервью таблоиду Daily Mail. – В ней было ужасно неудобно. Мне не нравилось это ощущение, но я не хотела покупать новую". Британка добавила, что решила взяться за себя, когда перестала умещаться в старой одежде.

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Андерсон утверждает, что наняла персонального тренера и обратилась к экспертам, которые разработали для нее специальную диету. Изменить питание оказалось легко. "Теперь люди делают мне комплименты по поводу того, как хорошо я стала выглядеть, – говорит она. – Все просто поражены моим преображением".

Также "Сегодня" сообщали, как 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, мы рассказывали о похудевшей на 90 килограммов девушка, которая назвала главное условие сброса веса.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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