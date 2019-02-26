Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Теперь британка копит деньги на операцию по удалению обвисшей кожи

37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News

Жительница Великобритании 37-летняя Келли Кинселла похудела на 108 килограмм после развода с мужем, сообщает The Mirror.

Жительница города Перелит всегда страдала от избыточного веса. Когда она в возрасте 24 лет выходила замуж, то смогла похудеть в полтора раза при весе 177 кг.

После операции на желчном пузыре женщина поправилась на 44 килограмма из-за медикаментов. После этого она перестала следить за собой набрала еще 63 килограмма. Кинселла отмечает, что ее муж работал развозчиком китайской еды и всегда привозил целые пакеты вредной пищи.

37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 37-летняя Келли Кинселла Фото: Triangle News 1/7

Спустя 18 лет в браке британка поняла, что была несчастлива и развелась с мужем. Чуть больше, чем за год Кинселла поменяла работу и похудела на 108 килограммов. Теперь женщина копит на операцию по удалению обвисшей кожи.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 кг девушка назвала главное условие сброса веса.

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