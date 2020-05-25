Женщина показала зуб самой большой из когда-либо живших акул: фото

Ученые из Университета Флориды попытались разгадать тайну появления этой находки

Женщина по имени Кейла Клатт из американского штата Флорида выгуливала собаку в резервации Эглин и случайно нашла на грунтовой дороге невероятную находку – зуб доисторической акулы мегалодона. Об этом сообщает издание Newsweek.

По словам американки, сначала она заметила, что что-то торчит из земли, но решила не предпринимать никаких действий. Она позвала друга, вместе с которым они и откопали останки древнего хищника. "Я десятки раз гуляла с собакой в этой местности и не видела ничего подобного", – утверждает женщина.

Зуб огромной доисторической акулы Фото: Newsweek

Кейла Клатт передала находку палеонтологам, которые подтвердили, что найденный зуб принадлежал самой большой из когда-либо живших акул. Мегалодоны были в три раза длиннее больших белых акул и достигали 18 метров в длину, утверждают эксперты.

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Ученые из Университета Флориды подозревают, что зуб изначально находился в карьере, из которого привезли грунт для строительства дороги.

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Напомним, странное существо выловил фермер из США. Кроме того, на фото попало прозрачное морское существо.

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