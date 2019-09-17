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Женщина после романтического фото с мужем подала на развод

Хлоя Бэйкер из Великобритании сделала откровенное признание в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:51
Хлоя Бэйкер развелась с мужем после "счастливого" путешествия
Хлоя Бэйкер развелась с мужем после "счастливого" путешествия
Фото: instagram.com/butseriously_uokhun

29-летняя жительница Великобритании по имени Хлоя Бэйкер сделала откровенное призвание в Instagram: дело в том, что женщина по привычке выкладывала в социальных сетях "счастливые снимки" во время путешествия со своим мужем, а на самом деле они находились на гране развода.

Хлоя Бэйкер с мужем
Хлоя Бэйкер с мужем
Фото: instagram.com/butseriously_uokhun

"Я публиковала фото с Ибицы в режиме реального времени. Мы выглядели счастливыми, но весь отпуск был печальным, мы почти не разговаривали", – призналась британка в комментарии таблоиду Mirror. Она добавила, что решила раскрыть правду, чтобы показать другим женщинам, что не стоит принимать за чистую монету все публикации в соцсетях. 

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По словам Бэйкер, после съемки очередной "романтической" фотографии с путешествия супруги заговорили о разводе. "Картинки выглядят хорошо, но на деле за ними стоят страдания и слезы", – отметила она. 

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Сейчас Хлоя разводится с мужем, им удалось сохранить хорошие отношения несмотря на разрыв. "Мы создаем эту ложную реальность, мы думаем, что все проживают эту удивительную жизнь, но это не так", – призналась британка. 

INSTAGRAM

Ранее "Сегодня" писали, как суд в ОАЭ рассмотрел иск с курьезной формулировкой от местной жительницы: женщина пожелала развода из-за слишком хорошего и внимательного мужа. Кроме этого, сообщалось, что жители Киева стали чаще разводиться и все реже – заключать браки.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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