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Женщина посмотрела в зеркала и увидела признак рака

Врачи сделали британке операцию, в ходе которой отрезали ей часть носа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:56
Точка на носу женщины оказалась раковой опухолью
Точка на носу женщины оказалась раковой опухолью
Фото: Pixabay

37-летняя Мэнди Поллард из британского города Питерборо, что находится в графстве Кембриджшир, однажды посмотрела в зеркало и увидала признак рака на своем лице. Об этом сообщает издание The Mirror.

В 2017 году женщина заметила у себя на носу небольшую отметину, но не придала этому значения. Когда новообразование стало более заметным, а затем начало кровоточить по вечерам, женщина обратилась к врачу. Как выяснилось благодаря диагностике, точка на носу – это рак кожи.

Как уберечь себя от рака груди – смотрите видео:

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Врачи сделали британке операцию, в ходе которой отрезали ей часть носа и закрыли отверстие кожей, взятой с лица женщины. Теперь пациентка ждет, когда станет понятно, успешно ли прошла операция. В противном случае она может потерять большую часть носа.

Мэнди Поллард
Мэнди Поллард
Фото: SWNS

По словам Поллард, она поделилась своей историей, чтобы повысить осведомленность общества об опасности пребывания на солнце. Британка подчеркнула, что будет счастлива, если хотя бы один подросток узнает об ее истории и задумается о защите своей кожи.

Ранее "Сегодня" писали о 41-летней американской телеведущей Али Мейер, которая прошла маммографию и в прямом эфире узнала о раке груди.

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