Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Женщина повергла друзей в шок жестким поступком после развода

Американка решила таким образом попрощаться с прошлым

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:01
Женщина взорвала свадебное платье. Фото: pixabay
Женщина взорвала свадебное платье. Фото: pixabay

43-летняя Кимберли Сантлбен-Стител из штата Техас (США) отпраздновала развод вечеринкой, на которой взорвала свое свадебное платье. Ее сестра уверяет, что шум от взрыва был слышен в радиусе 24 километров от его эпицентра, сообщает Fox News.

"Друзья и родственники предлагали мне по-разному поступить с платьем: отдать на пеленки недоношенным детям или в церковь на крестильные рубашки. Но для меня оно символизировало ложь. Я хотела устроить вечеринку в честь развода и сжечь его", – объяснила Сантлбен-Стител.

Однако отец и сводный брат американки начинили платье девятью килограммами таннерита – взрывчатки, использующейся для пожарных учений и при проведении буровых работ. В конце вечеринки женщина выстрелила в платье из снайперской винтовки, попав с первого раза.

"Я почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок", – призналась Сантлбен-Стител.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в миреПарень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. 

Кроме этого, мы опубликовали для вас самые неудачные свадебные фото.  Эти снимки призваны демонстрировать красоту бракосочетания, однако в реальности они выглядят довольно пугающе.

Еще несколько материалов по теме:
Девушка после необычного признания ушла к брату будущего жениха Ромы сыграли свадьбу на 8 тыс. евро и ушли не заплатив Бабушка явилась на свадьбу с мочалкой на голове вместо шляпы Девушка в свадебном платье облачилась в цемент и взорвала интернет
видео США свадьба курьез платье приколы
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров