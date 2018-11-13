Женщина повергла друзей в шок жестким поступком после развода

Американка решила таким образом попрощаться с прошлым

Женщина взорвала свадебное платье. Фото: pixabay

43-летняя Кимберли Сантлбен-Стител из штата Техас (США) отпраздновала развод вечеринкой, на которой взорвала свое свадебное платье. Ее сестра уверяет, что шум от взрыва был слышен в радиусе 24 километров от его эпицентра, сообщает Fox News.

"Друзья и родственники предлагали мне по-разному поступить с платьем: отдать на пеленки недоношенным детям или в церковь на крестильные рубашки. Но для меня оно символизировало ложь. Я хотела устроить вечеринку в честь развода и сжечь его", – объяснила Сантлбен-Стител.

Однако отец и сводный брат американки начинили платье девятью килограммами таннерита – взрывчатки, использующейся для пожарных учений и при проведении буровых работ. В конце вечеринки женщина выстрелила в платье из снайперской винтовки, попав с первого раза.

"Я почувствовала себя свободной, когда нажала на спусковой крючок", – призналась Сантлбен-Стител.

Напомним, парень выложил неудачный кадр со свадьбы и его фото назвали лучшим в мире. Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным.

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