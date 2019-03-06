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Женщина ради дочери похудела вдвое и стала красоткой: фото

Британка со школьного возраста страдала от избыточного веса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:06
Наташа Киркби
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7

Наташа Киркби из города Госпорт, графство Гэмпшир (Великобритании), похудела на 70 килограммов ради тяжело больной дочери, пишет издание Daily Mail.

Женщина рассказывает, что со школьного возраста страдала от избыточного веса. Она мечтала стать матерью, однако врачи диагностировали у нее поликистоз яичников, при котором снижается вероятность успешной беременности.

Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
Наташа Киркби
Фото: facebook.com/natasha.kirkby.7
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Девять лет назад 40-летняя британка все же родила долгожданного ребенка - дочку по имени Хоуп. Когда у девочки нашли синдром Клиппеля - Треноне - Вебера (врожденное сосудистое заболевание), Киркби бросила работу и полностью посвятила себя заботе о ребенке. Она вела малоподвижный образ жизни, не следила за питанием и вскоре стала весить 133 килограмма.

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В 2013 году у нее появились боли в области груди. Она испугалась, что может умереть от инфаркта и больная Хоуп останется одна, поэтому задумалась о своем здоровье. "Я осознала, что, по правде говоря, проедала себе путь в могилу", - объяснила Киркби. В сентябре 2015-го она записалась на плавание и добилась желаемой формы.

Британка призналась, что полностью изменила образ жизни только ради будущего дочери. Теперь она рассказывает историю своей трансформации в Instagram, помогая людям с ожирением добиться хороших результатов.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

Смотрите видео: 200-килограммовая фидеристка разбогатела благодаря лишнему весу

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