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Женщина ради мести неверному супругу разделась прямо на дороге: видео

Она хотела разбить ногами багажник авто возлюбленного

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:38

В американском городе Буффало, штат Нью-Йорк разгневанная женщина в коротких шортах пыталась отомстить неверному бойфренду, повредив его автомобиль. Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание Daily Mail.

На обнародованном ролике показано, как женщина в куртке, но с голыми ногами встает на белый седан и гневно кричит на водителя автомобиля. Затем она переходит на багажник и пытается разбить его ботинками. На последних секундах записи полураздетая мстительница спрыгивает на дорогу и уходит, громко ругаясь.

Смотрите видео: как женщины мстят неверным возлюбленным

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Ранее "Сегодня" писали об американке, которая нашла оригинальный способ отомстить бывшему. Кроме этого, мы рассказывали об одесситке, которая жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек. Уточняется, что пострадавший мужчина – 33-летний иностранец из страны Ближнего Востока. В ходе допроса девушка изначально заявила, что них напали неизвестные. Однако затем созналась, что приревновала своего парня и сама нанесла ему ранения.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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