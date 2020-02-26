Женщина раскрыла необычную стратегию спасения от коронавируса: фото

Джемма Рид уверена, что этот план поможет ей "автономно продержаться 12 месяцев"

32-летняя Джемма Рид из Австралии настолько взволновалась из-за чрезвычайной ситуации с коронавирусом, что решила подготовить продуктовые запасы на год вперед, чтобы не выходить на улицу и не заразиться опасной болезнью. По подсчетам женщины, еды и медикаментов ей хватит, чтобы с семьей автономно продержаться целых 12 месяцев. Об этом пишет издание News.com.

"У нас есть примерно 50 кг риса и 50 кг чечевицы – наши пять кладовых забиты под завязку. Я не параноик, не думаю, что коронавирус действительно приведет к каким-то непоправимым последствиям, но, когда у тебя три ребенка дома, "слишком безопасно" не будет никогда", – рассказывает Джемма Рид.

Фото: Twitter / globaldefence

На данный момент в Австралии было зафиксировано только 23 случая заражения COVID. Однако Рид уверена, что консервы, лекарства, фильтры для воды, походное снаряжение, семена овощей, аптечки, корм для собак и даже оружие помогут ее семье выжить даже в самых неблагоприятных условиях.

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Кроме этого, Джемма и ее муж специально нарабатывали навыки выживания в дикой природе. Теперь они знают, как подручными средствами обработать рану и как остановить кровотечение. И если для большинства "план" семьи Рид кажется чрезмерным, то они уверены: лучше быть готовым ко всему, чем потом сожалеть.

Фото: Twitter / globaldefence

Коронавирус – заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухане. Случаи заражения также зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии и других странах мира.

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