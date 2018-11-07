Женщина рассказала, что делает в ванной, и стала посмешищем

В сети активно обсуждают ее странную привычку

Женщина ест десерты в ванной. Фото: pixabay

На платформе Mumsnet пользовательница под ником MumGoneCrazy сделала неожиданное признание и стала посмешищем. Дело в том, что женщина рассказала, что у нее есть привычка есть десерты во время приема ванны.

"Муж считает это странным, но я правда с наслаждением ем слоеный торт, когда лежу в горячей ванне с пеной", – написала MumGoneCrazy.

Но далеко не все юзеры в комментариях ее поддержали. Они заявили, что никогда не думали о еде в таком контексте.

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"Гм, крошки в пене. Нет, спасибо!" — написал один из пользователей сети. "Неет, гадость. Стакан или кружку чего-нибудь можно, но еду? Фу", — поделился мыслями другой комментатор.

Нашлись и те, кто поддержал женщину. Некоторые посетители Mumsnet отметили, что им понравилась идея и когда-нибудь они обязательно попробуют съесть десерт, принимая ванну.

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