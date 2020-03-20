Женщина рассказала, как она победила коронавирус: "Никогда не чувствовала ничего подобного"

Эми Дрисколл утверждает, что у нее появилась боль в груди, поднялась температура и начался сильный кашель

48-летняя Эми Дрисколл из американского штата Огайо рассказала о победе над коронавирусной инфекции. Женщина заболела около недели назад. По словам Эми, все началось с того, что у нее появилась боль в груди, поднялась температура и начался сильный кашель.

"В самом начале болезни я вообще о ней не думала, занималась обычными делами, а через десять часов мне стало действительно плохо. Было трудно дышать, трудно сделать глубокий вдох", – рассказывает американка в интервью Fox News.

Фото: Facebook.com/abdriscoll1

Дрисколл утверждает, что первые симптомы она почувствовала на работе. На следующий день ее самочувствие снова ухудшилось: женщина проснулась с сильным сердцебиением.

Эми Дрисколл

Фото: Facebook.com/abdriscoll1

"Грудь болела ужасно. Ощущение было такое, будто ее сжимают в тисках. Никогда не чувствовала ничего подобного, – признается Эми. – Я с трудом поднималась и спускалась по лестнице. Говорила себе: "Иди и занимайся, чем хочешь". Встаю и понимаю – нет, этого я делать не буду".

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Американке не потребовалась госпитализация, поэтому она лечится дома. Спустя несколько дней кашель прошел, а температура упала до нормального уровня. Тем не менее, женщина по-прежнему жалуется на головную боль и сильную слабость.

Эми Дрисколл

Фото: Facebook.com/abdriscoll1

Коронавирус – возбудитель заболевания, которое передается воздушно-капельным путем от инфицированного человека или животного. Его симптомы – повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в городе Ухань. Болезнь распространилась по всему миру, включая Украину.

К слову, из-за новой коронавирусной инфекции погибли больше 10 тыс. человек. Всего в мире коронавирусом заразились 244 тыс. человек, 86 тыс. из них удалось вылечиться. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

По информации Министерства здравоохранения Украины, в нашей стране 26 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, три из них – летальные.

ВОЗ советует регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам, ограничить контакты с другими людьми, а также укреплять иммунитет. Читайте подробнее о том, как не заразиться коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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