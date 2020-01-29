Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Теперь 76-летняя пенсионерка планирует провести тест ДНК

Сильвия Хау Фото: The Sun

76-летняя Сильвия Хау из британского города Саксмандем, графство Саффолк, внимательно рассмотрела старое фото с индейцами чероки XIX века и обнаружила своего двойника. Об этом сообщает издание The Sun.

Британка поняла, что удивительно похожа на изображенную на фото женщину, которой на вид около 70 лет. К тому же, Сильвия всегда считала, что у нее есть индейские корни. В детстве ей говорили, что кто-то из ее родственников был главой племени чероки в Канаде.

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"Я не могла поверить в это. Вся моя семья говорит, что она – моя точная копия. Тем веселее, что моя фамилия Хау!" – сказала жительница Саксмандема.

Теперь семья планирует провести тест ДНК, чтобы определить, есть ли у них родственники среди индейцев.

Сильвия Хау Фото: The Sun Сильвия Хау Фото: The Sun Сильвия Хау Фото: The Sun 1/3

Напомним, канадская туристка из Квебека Алисия Савард-Уелье во время путешествия в столицу Италии решила сделать на память несколько снимков возле популярной достопримечательности города – фонтана Треви. Однако фотосессия девушки закончилась весьма неожиданно.

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