Женщина решила отомстить бывшему жениху и похудела на 60 кг: фото

Она также поделилась секретами эффективного сброса веса без вреда для здоровья

Кристина Батиста из американского штата Калифорния за 10 месяцев смогла похудеть на 60 килограммов. Секретами эффективного сброса веса без вреда для здоровья женщина поделилась с журналистами издания Runner’s World.

По словам Кристины, она страдала от избыточного веса с детства. К 25 годам женщина весила около 140 килограммов. Ситуация усугубилась после того, как она рассталась со своим женихом, узнав о том, что у него есть беременная любовница.

Батиста решила похудеть, чтобы показать бывшему жениху, как он ошибался. Женщина начала регулярно заниматься бегом. За первые шесть месяцев ей удалось сбросить 20 килограммов, за следующие четыре – еще 40, а через год после этого ее вес сократился до 61 килограмма.

Кристина Батиста из США похудела на 60 кг Фото: Runnersworld

Американка также перешла на правильное питание. Однако она утверждает, что худеющим людям нельзя голодать и полностью отказываться от любимых блюд.

"Со временем я поняла, что важнее правильный баланс. Не особенно переживаю, если в середине недели возникает желание съесть чизбургер, – признается она. – Тем, кто только начинает или пытается начать похудение, хочу сказать, что самое главное – верить в себя. Сколько бы провалов тебя не ждало, ты будешь идти до конца".

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Напомним, ранее похудевший на 50 кг парень раскрыл простые секреты сброса веса. Также "Сегодня" писали, как канадец похудел на 147 килограммов и раскрыл простой секрет стройности.

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