Женщина родила ребенка на борту самолета и получила подарок

С роженицей и малышом все в порядке

Пассажирка родила ребенка в самолете Фото: Pixabay

На борту самолета, следовавшего из Сан-Хуана (Пуэрто-Рико) в Форт-Лодердейл (США), родился ребенок. Пассажирка, чье имя не разглашается, родила мальчика, пишет The Independent.

Пресс-секретарь авиакомпании Джен Данг рассказала, что медицинский персонал на борту рейса 1954 помог женщине родить ребенка.

TWITTER— JetBlue Airways (@JetBlue) February 16, 2019

"Мы хотели бы поблагодарить членов экипажа и медицинских работников за их быстрые, слаженные действия и пожелать женщине и ее сыну всего наилучшего", – добавила Данг.

В JetBlue заявили, что с роженицей и малышом все в порядке и что они планируют переименовать авиалайнер в честь "самого молодого клиента".

Также на своей странице в Twitter перевозчик сообщил, что приготовил для новорожденного специальный подарок. Что это, JetBlue не уточнил, но исходя из подобных случаев в прошлом, можно предположить, что это будет пожизненный абонемент на бесплатные полеты.

Напомним, в Индонезии на борту самолета нашли новорожденного ребенка в пакете. Также мы писали, что в России учительница родила во время уроков и спрятала младенца в сумку.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram