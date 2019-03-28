Женщина с двумя матками месяц рожала детей

Первый ребенок Арифы Султаны появился на свет в конце февраля

Женщина родила два раза за месяц Фото: pexels.com

Жительница Бангладеш 20-летняя Арифа Султана родила близнецов через 26 дней после появления на свет ее первого сына.

Первого ребенка женщина родила в конце февраля. Врачи не заметили, что из-за редкой аномалии развития у пациентки имеется вторая матка, в которой растут еще два плода.

Спустя месяц, в пятницу, 22 марта, у Султаны снова отошли воды. Женщину срочно доставили в больницу. Там ей сделали экстренное кесарево сечение и извлекли двух новорожденных — мальчика и девочку. Во вторник, 26 марта, Султана выписалась из больницы и вернулась домой с тремя детьми. Теперь она беспокоится о том, как прокормить их на скромную зарплату мужа.

"Не знаю, как мы справимся с такой ответственностью, когда так мало денег", — говорит женщина в комментарии Agence France-Presse. Ее муж не унывает: "Это чудо от Аллаха, что все дети здоровы. Буду стараться изо всех сил, чтобы они были счастливы".

Напомним, женщина одновременно родила от двух разных мужчин. Кроме этого, в роддоме США одновременно забеременели девять медсестер. Ранее мы также писали о китаянке, которая долгое время не могла забеременеть, а позже пережила двойные роды в течение шести дней, произведя на свет троих детей.

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