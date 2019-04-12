Женщина с весом 145 кг к годовщине свадьбы похудела вдвое

Жительница Австралии похвасталась стройной фигурой

Белинда Броди из Австралии похудела вдвое Фото: facebook.com/BelindaBrodie87

145-килограммовая Белинда Броди из австралийского города Перт сумела похудеть вдвое к годовщине свадьбы. Женщина призналась, что начала набирать лишний вес в 2007 году, когда переехала из Новой Зеландии.

"Меня не устраивал мой внешний вид. После рождения сына я поправилась до 100 килограммов. Я могла приготовить целую гору выпечки и съесть ее всю сама. Это было ужасно", — вспоминает 32-летняя женщина в интервью изданию Daily Mail.

Женщина приняла решение заняться своей фигурой после посещения с ребенком зоопарка в сентябре 2013 года. "Он всюду бегал, и я не могла поспеть за ним: я потела и задыхалась", — добавила Броди. Австралийка начала бегать по утрам, усиленно тренироваться и посещать спортзал. В результате за первый год она похудела на 30 килограммов.

Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 Белинда Броди Фото: facebook.com/BelindaBrodie87 1/6

На десятую годовщину свадьбы Броди примерила свое подвенечное платье. Оказалось, женщина так похудела, что могла поместиться в наряд вместе со своим юным сыном. С 2009 года новозеландка сбросила 76 килограммов лишнего веса и обрела уверенность в себе. Теперь, чтобы оставаться в тонусе, она шесть раз в неделю занимается единоборствами и часто гуляет с семьей вдоль морского берега.

Напомним, мужчина похудел вдвое и назвал простой способ сброса веса. Также мы сообщали, что 29-летняя Дженнифер Малик из города Блэкпул (Великобритания) за 16 месяцев похудела на 95 килограммов. Кроме этого, похудевшая на 90 килограммов девушка назвала главное условие сброса веса.

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