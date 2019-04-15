Женщина сходила в салон красоты и ушла с четырьмя бровями

Специалист неумело оказала услугу клиентке

Джэми Ледбеттер Фото: Jami Ledbetter

Женщина воспользовалась услугами косметического салона и ушла с четырьмя бровями. Об этом сообщает информационный портал FOX4 News.

У Джэми Ледбеттер с детства были очень светлые брови. В ноябре прошлого года 42-летняя американка получила в подарок от дочерей купон стоимостью 250 долларов на татуаж. Однако специалист неумело оказала услугу. В результате на лице Ледбеттер образовалось четыре брови.

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Женщина пробовала маскировать ошибку косметолога макияжем, но это не помогало. "Я бы и злейшему врагу такого не пожелала. Это полностью разрушило мою самооценку, — рассказывает она. — Я была в отчаянии. Я встречалась с молодым человеком, и после этого он меня бросил".

Теперь Ледбеттер проходит курс по восстановлению кожи, который, по предварительным подсчетам, стоит не менее одной тысячи долларов. Работница салона, в который обратилась женщина, вскоре оставила карьеру косметолога.

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