Женщина случайно отправила неприличные фото не по адресу

Британка по ошибке отправила снимки в чат футбольной команды, куда входят дети младше семи лет

Женщина случайно отправила неприличные фото детям Фото: Depositphotos

Жительница Великобритании по имени Саманта, которая отправилась в путешествие по Испании, случайно переслала неприличные фотографии не по адресу. Женщина посетила секс-шоу в городе Бенидорм, а затем хотела поделиться сделанными снимками с друзьями в мессенджере WhatsApp, однако по ошибке отправила их в чат футбольной команды, куда входят дети младше семи лет, пишет The Sun.

Смотрите видео: ассоциация сексологов раскритиковала уроки полового воспитания

Саманта обнаружила, что отправила снимки не тем людям, только утром следующего дня, когда ей об этом написал муж. "Мы все знаем, что ты в Бенидорме, но не думаю, что такие фото подходят для этого чата", – написал он.

Читайте также: Интимные свадебные фото представителя МИД РФ Захаровой ужаснули интернет

Женщина извинилась за произошедшее, удалила сообщение со снимками и попросила сделать то же самое других участников группы. Несмотря на это, один из тех, кто входил в чат, успел сделать скриншот и распространил его в социальных сетях.

Ранее "Сегодня" писали, как "неприличное селфи" обезьяны рассмешило туристов. Кроме этого, Татьяна Навка показала неприличное фото мужа.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.