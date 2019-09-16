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Женщина случайно отправила неприличные фото не по адресу

Британка по ошибке отправила снимки в чат футбольной команды, куда входят дети младше семи лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Женщина случайно отправила неприличные фото детям
Женщина случайно отправила неприличные фото детям
Фото: Depositphotos

Жительница Великобритании по имени Саманта, которая отправилась в путешествие по Испании, случайно переслала неприличные фотографии не по адресу. Женщина посетила секс-шоу в городе Бенидорм, а затем хотела поделиться сделанными снимками с друзьями в мессенджере WhatsApp, однако по ошибке отправила их в чат футбольной команды, куда входят дети младше семи лет, пишет The Sun.

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Саманта обнаружила, что отправила снимки не тем людям, только утром следующего дня, когда ей об этом написал муж. "Мы все знаем, что ты в Бенидорме, но не думаю, что такие фото подходят для этого чата", – написал он.

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Женщина извинилась за произошедшее, удалила сообщение со снимками и попросила сделать то же самое других участников группы. Несмотря на это, один из тех, кто входил в чат, успел сделать скриншот и распространил его в социальных сетях.

Ранее "Сегодня" писали, как "неприличное селфи" обезьяны рассмешило туристов. Кроме этого, Татьяна Навка показала неприличное фото мужа.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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