Женщина случайно сняла на видео "летающий" над океаном корабль

Моника Шаффнер была поражена этим природным явлением

Фото: Depositphotos

Моника Шаффнер из Новой Зеландии, прогуливаясь на пляже рядом с горой Маунгануи, случайно сняла на видео оптическую иллюзию – лайнер, который будто завис над океаном. Женщина была поражена природным явлением и поделилась увиденным с друзьями в Facebook.

"Я сняла оптическое явление, из-за которого кажется, что корабль будто бы плывет в воздухе", – пишет Моника Шаффнер.

Продемонстрированному на видео есть научное объяснение. Это фата-моргана – атмосферное явление, которое встречается исключительно редко и состоит сразу из нескольких видов миражей, из-за чего отдаленные объекты видны многократно и с разнообразными искажениями.

Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних слоях атмосферы образуется (обычно вследствие разницы температур) несколько чередующихся слоев воздуха различной плотности, способных давать зеркальные отражения. В результате реально существующие объекты на горизонте или над ним частично накладываются друг на друга.

Видео: Mount Maunganui NewZealand / Facebook

Пользователи Twitter поделились еще несколькими фотографиями оптической иллюзии.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале в YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца. Кроме этого, мы рассказывали о фокусниках, которые установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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