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Женщина случайно сняла на видео сильный удар молнии

Сегодня, 15:29

На кадрах показано, как мощный разряд попадает в малоэтажный дом

Донна Тиззард из британского города Рексем сняла на видео сильный разряд молнии, который поджег близлежащий дом. Пожарная служба отчиталась, что пожар быстро потушили. Об этом на официальном YouTube-канале сообщает издание The Telegraph.

По словам британки, 12 августа она снимала обрушившийся на город ливень, когда внезапно ударила молния и подожгла здание напротив. На кадрах показано, как мощный разряд попадает в малоэтажный дом и провоцирует пожар. Донна очень сильно испугалась, вздрогнула и закричала.

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"Молния ударила по антенне в частном районе Гверсилт. Это привело к незначительным повреждениям", – сказали пожарные в комментарии для местной газеты Daily Post.

В результате возгорания никто серьезно не пострадал.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как в самолет ирландской авиакомпании Aer Lingus попала молния. В результате инцидента никто не пострадал. Лайнер не получил повреждений и совершило посадку в пункте назначения.

Смотрите видео: женщина сняла на видео удар молнии в свой телефон

Кроме этого, мы писали о новом природном рекорде: полторы тысячи молний за пять минут сняли на видео.

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