Женщина узнала о пятой беременности в скорой по дороге в роддом (фото)
27-летняя Челси Кинэн вместе с малышом сейчас находится под наблюдением у врачей
27-летняя Челси Кинэн из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о пятой беременности по дороге в роддом. По словам женщины, у нее не было никаких признаков беременности: месячные не прекращались, не было проблем с самочувствием, и она носила тот же размер джинсов, пишет таблоид Daily Mail.
Когда женщине внезапно стало плохо, она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики предварительно диагностировали аппендицит, но вскоре оказалось, что пациентка рожает.
К сожалению, у новорожденного мальчика, которого мать назвала Эллиот, есть несколько врожденных пороков. У ребенка не полностью сформировались кости левой ноги, а также брюшная стенка, из-за этого его мочевой пузырь и кишечник оказались снаружи организма, а не внутри. Врачи утверждают, что Эллиот будет жить, однако ему предстоит несколько операций.
"Раньше я читала все эти новости про женщин, которые не знали о беременности и думала: ну что за бред. Пока это не случилось со мной", – призналась Кинэн, которая сейчас находится вместе с малышом в больнице.
Отец семейства тем временем заботится о четырех других детях.
Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.
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