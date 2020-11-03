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Женщина узнала о пятой беременности в скорой по дороге в роддом (фото)

Сегодня, 05:55

27-летняя Челси Кинэн вместе с малышом сейчас находится под наблюдением у врачей

27-летняя Челси Кинэн из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, узнала о пятой беременности по дороге в роддом. По словам женщины, у нее не было никаких признаков беременности: месячные не прекращались, не было проблем с самочувствием, и она носила тот же размер джинсов, пишет таблоид Daily Mail.

Когда женщине внезапно стало плохо, она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики предварительно диагностировали аппендицит, но вскоре оказалось, что пациентка рожает.

Фото: PA Real Life

К сожалению, у новорожденного мальчика, которого мать назвала Эллиот, есть несколько врожденных пороков. У ребенка не полностью сформировались кости левой ноги, а также брюшная стенка, из-за этого его мочевой пузырь и кишечник оказались снаружи организма, а не внутри. Врачи утверждают, что Эллиот будет жить, однако ему предстоит несколько операций.

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"Раньше я читала все эти новости про женщин, которые не знали о беременности и думала: ну что за бред. Пока это не случилось со мной", – призналась Кинэн, которая сейчас находится вместе с малышом в больнице.

Фото: PA Real Life

Отец семейства тем временем заботится о четырех других детях.

Фото: PA Real Life

Напомним, ранее мы уже писали о подобном случае: команда спасателей американского города Медфорд, штат Орегон, приняла экстренный вызов от девушки, которая узнала о беременности во время родов.

Смотрите видео: 26-летняя женщина узнала о беременности в день родов

Также Сегодня.Lifestyle рассказывали о студентке, которая узнала о том, что стала матерью на четвертый день после родов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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