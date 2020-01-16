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Женщина в день рождения неожиданно получила 240 тысяч гривен

Она планирует сделать первоначальный взнос за новый дом и приобрести ковбойские сапоги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:12
Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения
Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения
Фото: Unsplash

56-летия Валлери Ахарт из американского города Малверн, штат Арканзас, выиграла крупную сумму денег в лотерею за несколько до своего дня рождения. Женщина планирует сделать первоначальный взнос за новый дом и приобрести ковбойские сапоги. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Валлери Ахарт
Валлери Ахарт
Фото: myarkansaslottery

По словам американки, она купила 10-долларовый лотерейный билет, стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 10 тысяч долларов (240 тыс. грн).

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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"Я праздную день рождения уже целую неделю, – призналась она. – И начала я в тот момент, когда узнала о победе".

Ранее "Сегодня" писали о 23-летнем Джесси Фравале из американского острова Драммонд, штат Мичиган, который разбогател благодаря повторяющемуся вещему сну. Счастливчик утверждает, что ему три раза снилось, как он выигрывает в мгновенной лотерее Wild Time 500 тысяч долларов.

Кроме этого, мы рассказывали о 51-летней матери четырех детей Аните Кэмпбелл из британского города Сихем,которая стала миллионершей благодаря онлайн-игре в бинго.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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