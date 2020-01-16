Женщина в день рождения неожиданно получила 240 тысяч гривен

Она планирует сделать первоначальный взнос за новый дом и приобрести ковбойские сапоги

Женщина неожиданно разбогатела ко дню рождения Фото: Unsplash

56-летия Валлери Ахарт из американского города Малверн, штат Арканзас, выиграла крупную сумму денег в лотерею за несколько до своего дня рождения. Женщина планирует сделать первоначальный взнос за новый дом и приобрести ковбойские сапоги. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Валлери Ахарт Фото: myarkansaslottery

По словам американки, она купила 10-долларовый лотерейный билет, стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла 10 тысяч долларов (240 тыс. грн).

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

"Я праздную день рождения уже целую неделю, – призналась она. – И начала я в тот момент, когда узнала о победе".

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