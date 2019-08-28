Женщина в коме неожиданно смогла родить ребенка

Младенец появился на свет в результате операции кесарева сечения

Впавшая в кому женщина родила ребенка Фото: Pixabay

27-летняя беременная жительница Чехии перенесла кровоизлияние в мозг, после чего впала в кому. По словам представителей университетской клиники Брно, врачи больше трех месяцев искусственным образом поддерживали жизненные функции в ее организме. Благодаря этому пациентке в коме удалось родила здоровую девочку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По данным телеканала CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится с отцом. В клинике назвали ситуацию "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, находившаяся в коме после дорожно-транспортного происшествия, родила мальчика. Позже она пришла в сознание.

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