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Женщина в коме неожиданно смогла родить ребенка

Младенец появился на свет в результате операции кесарева сечения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:51
Впавшая в кому женщина родила ребенка
Впавшая в кому женщина родила ребенка
Фото: Pixabay

27-летняя беременная жительница Чехии перенесла кровоизлияние в мозг, после чего впала в кому. По словам представителей университетской клиники Брно, врачи больше трех месяцев искусственным образом поддерживали жизненные функции в ее организме. Благодаря этому пациентке в коме удалось родила здоровую девочку. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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По данным телеканала CT, девочка родилась еще в середине августа. Ребенок появился на свет здоровым в результате операции кесарева сечения, вес младенца при рождении составил 2,1 килограмма. Сейчас новорожденная находится с отцом. В клинике назвали ситуацию "беспрецедентным чудом". После родов системы жизнеобеспечения матери были отключены.

В январе 2016 года в той же клинике в Брно женщина, находившаяся в коме после дорожно-транспортного происшествия, родила мальчика. Позже она пришла в сознание.

Напомним, ранее в Украине впервые родилась пятерня: одесситка подарила мужу троих мальчиков и две девочки. Также мы писали, что в Днепре бабушка троих внуков родила сына

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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