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Женщина в наряде от Gucci оскандалилась из-за босой дочери на улице

В холодную погоду на ногах девочка не было ни обуви, ни носков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Кэти Прайс Фото: instagram.com/officialkatieprice
Кэти Прайс
Фото: instagram.com/officialkatieprice

Британская модель Кэти Прайс, известная также как Джордан, попала в скандал из-за появления на улице в наряде итальянского модного дома Gucci и с босой малолетней дочерью. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Как пишут авторы издания, Прайс сопровождали ее сын Джетт, дочь Банни и их собака. При этом в холодную погоду девочка была одета в футболку, лосины и меховую накидку, а на ее ногах не было ни обуви, ни носков. А вот ее мать выбрала для прогулки короткое белое платье с фирменными красной и зеленой полосками, кроссовки на платформе и сумку этого же бренда. Кроме того, в руках она несла еще две большие сумки французской марки Louis Vuitton.

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Кэти Прайс – британская модель, певица, автор песен и телеведущая. Она сотрудничала с такими изданиями, как FHM, Playboy, Maxim.

Напомним, ранее мы писали о юбке со смелыми вырезами, которая удивила модниц.

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